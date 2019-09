Aimé Assine, président commission éducation à Assemblée nationale : "Je félicite le ministre qui a bien géré le dossier de l'institut Jeanne d'Arc"

Le président de la commission éducation à l'assemblée nationale, Aimé Assine, en prenant la parole lors du Crd préparatoire de l'année scolaire 2019-2020, a tenu à féliciter le ministre de l'Éducation sur la manière dont il a géré l'affaire de l'institut Jeanne d'Arc. Aimé Assine de dire : " Je félicite le ministre par rapport à la gestion de l'affaire de l'interdiction du port de voile à l'Institut Jeanne d'Arc. Ceci malgré la pression et tout ce qui s'est passé" tient-il a dire.



Après la présentation du rapport introductif au Crd spécial consacré à la rentrée des classes de l'année académique 2019-2020, le président de la commission éducation à l'assemblée nationale souligne qu'il y a des efforts à faire dans le secondaire. Enseignant de profession, le député se dit outré par ses mauvaises performances.



"Il y a beaucoup d'efforts à faire dans le secondaire. Les résultats sont très en deçà de la moyenne nationale. Ma région est absente au concours général pour cause d'informations et de communication. Même aux grands concours qui concernent les enseignants. C'est ce qu'il faut rectifier", souligne Aimé Assine.