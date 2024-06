Aïda Mbodj à ses collaborateurs de la DER : "J’ai juré de n’écarter personne..."

Ayant pris fonction officiellement, ce mardi 4 juin 2024, la nouvelle directrice de la DER/FJ, Mme Aïda Mbodj promet de travailler avec tout le monde. Elle appelle également ses collaborateurs à se préparer à être sur le terrain.

« Nous n’allons écarter personne, nous serons là pour tout le monde. Nous ne cautionnons pas l’injustice ! J’ai juré de n’écarter personne. Je n’en ai même pas le droit parce que le besoin est que les autorités nous accompagnent à les accompagner. Ils vont nous aider à aller vers la cible. Nous allons avec les bénéficiaires développer des terroirs."

"Aucun collaborateur ne sera sacrifié. Vous serez tous égaux à nos yeux, ceux qui vont travailler seront sanctionnés positivement et nous ferons tout pour que tout le monde s’investisse dans le travail. Nous allons accompagner tout le monde, nous allons inciter tout le monde au travail, nous serons une maman pour tout le monde et notre ambition sera de faire de la Der un instrument de toutes et de tous, basé sur les modèles de financement éprouvés, mais aussi sur la richesse d’un retour d’expériences qui émanera d’une évaluation des interventions au cours des années précédentes", a promis la directrice entrante, Mme Aïda Mbodj.

À ceux qui évoquent l'âge avancé de la nouvelle directrice, Mme Aïda Mbodj rassure ses détracteurs. «Nous irons sur le terrain pour trouver nos cibles, afin de les autonomiser, les inclure, à travers une approche salutaire, sur ce que nous voulons. (...) ce ne sera pas de tout repos parce que je suis une femme de terrain. Quand j’étais ministre de la Femme, je ne pas faisais que deux jours dans mon bureau, j’étais tout le temps sur le terrain. Donc, nous irons sur le terrain pour trouver nos cibles pour les autonomiser, les inclure, à travers une approche salutaire, sur ce que nous voulons. Nous irons les voir pour mieux cerner leurs besoins, car on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je voudrais qu’on relève le défi. Notre objectif c’est de créer des entrepreneurs ! », indique la nouvelle directrice, lors de la passation de service, ce mardi 4 juin 2024.