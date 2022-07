Aïd-El-Kébir : Les vœux de Déthié Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP)

Le président du parti républicain pour le progrès et mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a célébré hier la fête de la Tabaski dans sa localité à Saint Louis.



Après la prière, Déthié Fall a adressé un message à la communauté musulmane et à toute la nation sénégalaise dans un contexte électoral marqué par les législatives qui se tiendront le 31 juillet prochain.



« En ce jour d'Eid Al Adha, je voudrais rendre grâce à Allah qui nous a donné la chance de célébrer cette année encore ce grand jour de la Oumah Islamique. J’en profite pour souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête ».



Leur réitérant son engagement et sa volonté de travailler pour un Sénégal de progrès, Déthié Fall a aussi souhaité aux sénégalais, un pays de paix avec une justice incarnée par des Hommes justes...