Aïd El-Fitr 2019 / Macky Sall s’exprime enfin sur l’affaire Aliou Sall

Le chef de l’État a effectué ce matin, son rituel déplacement à la Grande Mosquée de Dakar pour les besoins de la prière de l’Aïd El Fitr, dirigée par l'imam Alioune Moussa Samb. Macky Sall est venu prendre part à cette prière en compagnie du ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Le président Macky a décidé de rendre grâce à Dieu avant de saluer tout le peuple Sénégalais à l’occasion de ce moment de communion et de piété, et de présenter ses vœux à toute la Umma islamique.



La fête de la Korité est célébrée au lendemain du début du dialogue que le président Macky Sall a initié, « dialogue qui devrait permettre à notre pays d’avancer rassuré vers son développement. » Il assure aussi sur sa conscience des défis qui l’attendent et reste mobilisé pour l’atteinte des objectifs d’émergence du Sénégal.



Après avoir prié pour un Sénégal de paix et de concorde, le Président Macky Sall s'est enfin exprimé sur l'affaire Aliou Sall, notamment le documentaire de la BBC. « Je tiens à ce que la vérité soit rétablie et le gouvernement le fera sans tarder… sur la gouvernance des ressources pétrolières et gazières au Sénégal ».



Poursuivant, le chef de l’État assure que le Sénégal est bien préparé quant à la gestion des ressources naturelles : « jamais un pays n’a autant pris de dispositions anticipatives pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années. » Il rappelle qu’il est tout à fait conscient que le Sénégal est désormais un pays pétrolier et qu’il ne manquera pas de susciter de convoitises et de provocations utilisant même des citoyens nationaux, avant d’ajouter que : « ce sont des choses qui sont tout à fait prises en charge… »