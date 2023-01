Agression du journaliste Moussa Fall (Dakaractu Kaolack) : Le Synpics annonce des poursuites judiciaires contre le maire Serigne Mboup

Le syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics) dans son rôle de protection du journaliste et de sauvegarde de ses intérêts, a appris avec ahurissement l'agression du journaliste Moussa Fall, chef du bureau régional de Dakaractu ce mardi au cours de la session extraordinaire du vote du budget de la mairie. Au regard de la tournure des évènements et de l’enquête, le Synpics, dans un communiqué pour s’indigner de cette énième agression perpétrée dans le secteur de la presse, considère que la responsabilité de l'institution municipale et donc du maire est engagée. A cet effet, des poursuites judiciaires visant le maire de Kaolack seront entamées.



Le syndicat qui œuvre pour la cause des journalistes encourage, la direction de Dakaractu à déposer plainte auprès du procureur de Kaolack et demande à Moussa Fall d'en faire de même à titre personnel. Les journalistes basés à Kaolack ont manifesté leur soutien à leur confrère de Dakaractu en boycottant l’activité municipale. Le synpics conforte les journalistes locaux dans leur acte de solidarité immédiate et promet de suivre cette affaire qui ne restera pas impunie.