Afrobasket féminin 2023 : Les Lionnes ont débarqué à Kigali ce samedi….

C’est parti pour l’équipe nationale féminine de basket qui lance officiellement sa campagne en perspective de l’afrobasket féminin, qui démarre dans une semaine au Rwanda (26 juillet au 6 août) à Kigali. Après une préparation qui a duré un peu plus d’un mois à Dakar, Moustapha Gaye, l’ensemble de son staff technique et les 12 joueuses sélectionnées se sont envolés en direction de la capitale rwandaise. Les basketteuses sénégalaises sont arrivées ce samedi à Kigali, soit une semaine jour pour jour, avant leur entrée en matière dans ce tournoi majeur.



Le sélectionneur sénégalais, Moustapha Gaye, aura donc le temps de peaufiner ses schémas tactiques avec notamment deux matchs amicaux, le 23 juillet contre l’Égypte et face au Rwanda deux jours plus tard. Pour lancer leur Afrobasket, les Lionnes de Tapha Gaye vont se mesurer à la coriace sélection de l’Ouganda, le 29 juillet s’en suivra le choc du groupe C contre le Mali, l’une des prétendantes au titre, le dimanche 30 juillet…