Afrobasket féminin 2021 : Les Lionnes rentrent bredouilles, un échec à mettre sur le dos du coach Tapha Gaye ?

Clap de fin pour l'Afrobasket féminin qui se déroulait au Cameroun, à Yaoundé. Une compétition qui a été remportée par les tenantes du titre, les Nigérianes, devant le Mali.



Le Nigeria réalise un véritable exploit avec ce troisième sacre d'affilée qui contraste avec l'échec du Sénégal, éjecté du podium par le Cameroun, 53-49, lors du match pour la médaille de bronze.



Les camerounaises prennent ainsi une belle revanche après avoir été battues par le Sénégal, devant leur public, lors de la finale de l'Afrobasket 2015.



Une grosse surprise pour les Lionnes qui n'avait pas manqué le podium depuis 1966 soit près de 50 ans ! En Afrobasket féminin, le Sénégal ne compte pas moins de 22 podiums. Avec à la clé au moins 11 médailles d'or, 8 en argent et 3 en bronze.



C'est dire que ce revers est un véritable échec comme l'a d'ailleurs admis, le sélectionneur Moustapha Gaye à l'issue de la petite finale. Du haut de son siège de directeur technique national (Dtn), Tapha Gaye est très bien placé pour parler d'un échec, lui qui a en charge le développement et surtout la reconstruction du basketball sénégalais dans sa globalité.



Dur d'être juge et partie ! Pour beaucoup, cette double casquette de coach - Dtn pose véritablement un problème en terme d'efficacité. Mais surtout d'un point de vue éthique. Toujours est-il que le coach Tapha peut aider à redorer le blason du basket Sénégalais.



Seulement, il serait bien de définir dans quelle configuration et à quelles conditions. Entendez par là que les comptes doivent être soldés. Le bilan objectivement tiré loin de toutes complaisances et autres formes de diversions...



Toutefois, tout n'est pas à jeter au sein de ce groupe qui recèle de joueuses talentueuses et engagées à l'image de Yacine Diop ou encore Léna Niang qui incarne assurément la relève au sein de la tanière.



Depuis 2000, les Lionnes n'ont réussi à décrocher le titre de championne d'Afrique qu'à deux reprises, c'était lors des éditions de 2009 et 2015. Un état de fait qui en dit long sur la situation qui prévaut au sein du basketball sénégalais dans un sens large...