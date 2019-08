Afrobasket féminin 2019 : Le Nigeria étrille le Cameroun (106-39), 67 points d’écart et une qualification en ¼

Et de deux pour les D’Tigers du Nigeria qui, après leur victoire sur la Tunisie (75-26) en match d’ouverture, viennent d’effacer les Camerounaises d’un revers et quelques paniers bien placés (106-39.) Une partie qu’elles auront tenue de bout en bout avec une efficacité remarquable (65% de réussite au lancer-francs, 20 passes décisives, 54 rebonds pris et 18 interceptions. Une véritable machine de guerre qui déroule lentement, mais sûrement vers une finale, voire un sacre en terre sénégalaise ?

Avec ces 67 points d’écart, les Nigérianes envoient un signal fort envoyé à Cheikh Sarr et ses filles qui devront à coup sûr les garder à l’œil dans cet Afrobasket féminin. D’ailleurs le sélectionneur était dans les gradins une bonne partie de ce match Nigeria – Cameroun. Cheikh Sarr, en bon observateur a dû bien étudier le jeu des D’Tigers ce soir, en attendant un choc potentiel Sénégal – Nigeria comme lors de la finale de l’Afrobasket 2017 perdue (65-46.)