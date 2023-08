Afrobakset féminin 2023 : Les Lionnes domptent le Cameroun et se hissent dans le carré d’as !

Moins de 24h après leur qualification en quart de finale, le Sénégal qui a eu un temps de récupération plus court, a disputé son match contre le Cameroun ce mercredi. Une rencontre de haute lutte à l’issue de laquelle les Lionnes ont obtenu leur ticket pour la demi-finale. Le match a tourné en faveur du Sénégal 80-77 ! Une belle victoire des Lionnes qui se retrouvent dans le top 4 après avoir entamé le tournoi avec deux défaites.



Sur le reluisant parquet du Kigali BL, le Cameroun a mieux démarré le match avec plus d’impact physique sous la raquette, porté par la puissante pivot, Hermine Ngueko. En plus d’un manque de réussite sur les tirs à mi-distance (41% sur les 2pts et 22% sur les 3 points), les Lionnes se sont montrées plus maladroites que d’habitude.



Le Sénégal notamment ses shooters dont Aya Traoré n'a pas du tout été en réussite sur ses premières tentatives de tirs. À noter la très bonne première période de l’américaine naturalisée sénégalaise, Cierra Dillard Janay, (11pts, 4 rebonds et une passe.) Le second quart temps a été plus cohérent du côté du Sénégal avec une légère domination des Lionnes (Q2 : 18-12) pour le Sénégal. Cependant, les camerounaises rejoignent les vestiaires avec trois petits points d’avance dans ce quart de finale très indécis.



Un maigre écart qui va fondre très rapidement. Sur la continuité de leur première période, les Lionnes vont mettre coup sur coup 9 points dans le panier. Des tirs à trois points de Cierra Dillard et Mathilde Diop qui permettent au Sénégal de passer devant. Un mano à mano qui va se poursuivre tout au long du 3eme quart temps qui sera également à mettre sous le compte du Sénégal.



Il aura fallu attendre les ultimes secondes de la partie pour voir Couna Ndao (ASC Ville de Dakar) assurer la victoire au Sénégal avec deux paniers marqués de la ligne des trois points. Un coup de massue sur la tête des coéquipiers de Jessica Thomas (22 pts) qui a été éblouissante du coté camerounais. Notons le match extraordinaire réalisé par Cierra Dillard (29 pts) et MVP de la rencontre.



Une petite revanche pour le Sénégal qui avait été battu par cette sélection camerounaise en 2021. Lors de l’Afrobakset féminin 2021, les Sénégalaises s’étaient inclinées face au Cameroun (49-53) dans le match pour la troisième place, privant les Lionnes de podium.