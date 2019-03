Affaire krum xax : Abdou Karim Guèye, déclaré coupable, écope d'une amende de 50 000 FCFA

Suite à son arrestation il y a une semaine à la place de l’indépendance, le sort du rappeur Abdou Karim Guèye alias Karim « xrum xax » vient de connaitre son épilogue ce lundi.

En effet, le Tribunal de Grande Instance de Dakar l'a reconnu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Pour rappel, le rappeur a été arrêté alors qu’il enregistrait une vidéo où il incitait à la révolte et émettait des injures publiques à l'encontre du Premier ministre. Il a été déclaré coupable et condamné à une amende de 50 000 FCFA qui a été réunie et versée séance tenante. Il a été par la suite libéré.