Affaire des pêcheurs sénégalais appréhendés à Conakry : La Caps plaide l’implication des plus hautes autorités.

Le sort des 600 pêcheurs sénégalais et de leurs 35 pirogues continue d’ôter le sommeil aux acteurs locaux de la pêche. Une semaine après avoir noté, avec impuissance, le calvaire dans lequel vivent ces pêcheurs originaires de Saint-Louis, Joal et Mbour, entre les mains des autorités guinéennes, à Conakry, pour pêche illégale , la Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (Caps) vient de briser le silence. À travers un cri du cœur au profit des dits acteurs de la pêche, Aliou Thiam le président de ladite coalition a interpellé les plus hautes autorités sénégalaises pour leur implication dans ce dossier.



M. Thiam, dans une déclaration, s’est dit préoccupé par la situation des pêcheurs sénégalais retenus depuis plus d’une semaine par les gardes côtes de la Guinée Conakry pour pêche illicite. La Caps qui se dit sensible ‘’à cet événement douloureux que traversent nos compatriotes, a sollicité l’aide de l’État. Notamment l’implication du ministre Alioune Ndoye, chargé des Pêches et de l’Économie maritime pour une médiation avec le pays frère de la République de Guinée, pour un règlement de ce problème dans les meilleurs délais, vu les relations d’amitié entre nos 2 pays ...