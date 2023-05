Affaire des pêcheurs de Cayar et Mboro/33 détenus : 15 personnes relaxées, 16 écopent 2 mois ferme et le reste 3 mois ferme

Le tribunal de grande instance de Thiès vient de rendre son verdict sur l'affaire des affrontements entre pêcheurs de Cayar et Mboro en jugement aux flagrants délits. Sur les 33 personnes qui avaient écopé d'un mandat de dépôt, les 15 ont été relaxées, 16 d'entre elles ont été condamnées à 2 mois ferme au moment où 2 autres écopent 3 mois ferme. Ces derniers étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires.



Pour rappel, le 2 avril dernier un conflit entre pêcheurs de Cayar et de Mboro s'était déclenché et avait occasionné une mort d'homme, des blessés et beaucoup de dégâts matériels dans les deux camps. À l'origine de ce conflit, des pêcheurs de Guet Ndar vivant à Fass Boye et des pêcheurs de Mboro ont bravé l'interdit en utilisant des filets monofilaments et des filets dormants dans la fosse à poisson de Cayar. C'est ainsi que des jeunes de Cayar ont décidé de brûler tous ces filets trouvés en mer. Furax, des jeunes de Mboro s'en sont pris en mer à de jeunes pêcheurs de Cayar. C'est sur ces entrefaits que des affrontements ont eu lieu entre les deux camps.



33 personnes avaient écopé d'un mandat de dépôt. Après deux renvois, le procès s'est tenu le 05 mai 2023. Et c'est ce 10 mai que le TGI de Thiès a finalement rendu son verdict avec des sanctions du côté des populations de Cayar comme de Mboro.