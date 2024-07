Affaire des huit candidats au Bac arrêtés à Dahra Djoloff: 1 mois ferme pour l'administrateur du groupe WhatsApp,15 jours pour les autres

Le verdict est tombé ce matin au tribunal de Louga, les huit candidats au baccalauréat arrêtés pour fraude puis déférés au parquet de Louga ont été jugés, ce mercredi. Ainsi , l'administrateur du groupe WhatsApp A. F natif de Dahra écope d'un mois ferme ,quant aux autres candidats (07) ,ils sont condamnés à 15 jours de prison ferme.



Selon nos indiscrétions, les fraudeurs ont avoué et reconnu les faits qui leur sont reprochés. Du coup, leur avocat aurait demandé la clémence pour ses clients.



Pour rappel, parmi les huit candidats, il y a deux filles ( une allaitante et l'autre, mariée sans enfant), les six autres sont des garçons.