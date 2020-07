Affaire des gazelles oryx : Le PDS annonce une plainte devant le procureur

Le Secrétaire national à l’Environnement et à l’Ecologie, Mamadou Diouf, exhorte le Secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à porter plainte contre le Ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall. Ceci pour que nul ne soit plus tenté de s’approprier indûment la propriété de l’État, c’est-à-dire du peuple Sénégalais.

« L’opinion publique nationale et internationale est scandalisée par le transfert frauduleux de gazelles oryx, espèce figurant sur la liste rouge de l’UICN parmi celles menacées de disparition et bénéficiant d’une protection intégrale au titre de la sauvegarde de la biodiversité mondiale », a fait savoir le communiqué reçu par Dakaractu.

Il ajoute : « à la faveur de la coopération internationale environnementale de notre pays, cette espèce disparue du milieu naturel au Sénégal avait été réintroduite dans la Réserve de Guembeul dans les années 2000 pour servir au repeuplement de la Réserve du Ferlo, son habitat naturel ».



C’est pourquoi, peste-t-il, le transfert clandestin de six (6) sujets de cette espèce de la Réserve du Ferlo Nord vers la ferme privée du Ministre de l’environnement M.

Abdou Karim Sall à Bambylor, qui évoque un « protocole » avec la Direction des Parcs Nationaux, service qui est sous sa tutelle administrative constitue à la fois un acte odieux de mal gouvernance entaché d’un conflit d’intérêt manifeste.

Selon M. Diouf, les justificatifs fallacieux fournis par le Ministre de l’environnement sont nuls et non avenus aux termes de la loi 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la Protection de la faune qui réglemente les modalités de capture de la faune sauvage et ne prévoient nulle part un tel dispositif.

Ainsi, il estime que la capture des gazelles oryx de la Réserve du Ferlo Nord constitue un acte de braconnage dans une réserve protégée, délit prévu et réprimé par les articles L30 et L31 du Code de la Chasse dont le PDS exige l’application sans aucune complaisance.

Sur ce, le Parti Démocratique Sénégalais ( Pds) attire l’attention du Chef de l’État sur le comportement délictuel du Ministre de l’Environnement pour ce comportement immoral aux antipodes des valeurs éthiques et morales qui fondent une République et lui demande des sanctions immédiates.

D'après lui, le Pds compte porter plainte auprès du Procureur de la République pour que force reste à la loi et que les délinquants à col blanc comme le Ministre de l’Environnement ne puissent plus s’abriter derrière leur fonction étatique pour commettre des délits, en l’espèce un délit puni aussi par la loi internationale.