Affaire de la Grande pharmacie Dakaroise : Les négociations entre syndicats ministre de tutelle n'ont pas abouti

La rencontre entre le ministre de Santé et le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (SPPS), hier mercredi, a donné lieu à une discussion sur l’affaire dite la « Grande pharmacie Dakaroise ». Une affaire qui pollue l’atmosphère dans le sous-secteur de la pharmacie.

Le Dr Assane Diop et Cie ont encore manifesté leur désaccord face à la décision de retirer le droit de transfert au Dr Aïcha Goundiam Mbodj, propriétaire de la pharmacie Dakaroise, sur son ancien site déjà occupé par une autre officine.

Après leur rencontre avec le ministre de tutelle, le SPPS maintient son mot d’ordre de grève. « Aucune nouvelle proposition n'a été faite en vue d’un règlement définitif », estime le Dr Assane Diop.

Les négociations n’ont rien donné, selon ce dernier. « Il n’y a pas eu de dénouement. Le mot d’ordre ne sera pas levé sans gain de cause. Nous allons continuer à dérouler le plan d’action tel que décidé lors de notre Assemblée générale », a-t-il assuré.

Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (SPPS) a pris la décision de maintenir leur cessation dont celle de baisser rideaux le vendredi 22 avril prochain, de 08h à 15h.