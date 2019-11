Affaire de faux billets : Seydina Fall Boughazelli et Cie déférés au parquet

Seydina Fall Boughazelli, déjà mis en cause dans l’affaire de faux billets, a été déféré aujourd’hui au parquet, à l'issue de sa garde à vue, a annoncé une source proche du dossier. Le député va être présenté au procureur de la République en même temps que ses présumés complices, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.



Le parlementaire et les six mis en cause arrêtés la semaine dernière, au nombre desquels figurent le rappeur Guesthia et un ressortissant burkinabé, sont présentement dans la cave du temple de Thémis.



Les gendarmes de la Section de recherche (SR) de Colobane ont déjà bouclé l’enquête préliminaire dans l’affaire des faux billets de banque. Les délits d’association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires et complicité pourront être visés et retenus par le procureur de la République contre Seydina Fall Boughazelli et Cie. Ils pourraient être mis sous mandat de dépôt dans la journée. Le maître des poursuites demandera ainsi le placement des mis en cause en détention provisoire, selon la même source.