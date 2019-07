Affaire Petro Tim : Abdoulaye Makhtar Diop lave Aliou Sall et situe les responsabilités.

"Tous les contrats pétroliers, Sénégal Sud profond, Rufisque Off-shore profond, Cayar Off-shore profond, Saint-Louis Off-shore profond, c’est Karim Wade qui les a signés, avec Ibrahima Mbodj et le président Abdoulaye Wade", a affirmé le grand Serigne de Dakar devant la presse et tous les dignitaires Lébou lors de la conférence de presse qu'il avait convoquée ce lundi après-midi à "Santhiaba" un des sièges lébou, sis dans la Médina à la rue 17x22. Une affirmation qui pèse lourd et en dit beaucoup.

En effet, Abdoulaye Makhtar Diop a tout bonnement lavé Aliou Sall et le président de la République, de toute accusation de concussion avant de charger le régime précédent sur les contrats de Petro Tim.

Pour conclure, et au nom de tous les dignitaires lébou, il a réaffirmé son soutien à l'État et promis de veiller à l'intérêt du peuple sénégalais...