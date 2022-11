Affaire Pape Alé Niang : « Le journaliste est à la prison de Sébikotane depuis hier » (Me Moussa Sarr)

Après que le mandat de dépôt lui a été décerné par le juge d’instruction du deuxième cabinet, Mamadou Seck, suivant ainsi le réquisitoire du parquet, le journaliste et patron du site d’information Dakar Matin a été transféré depuis hier à la prison de Sébikotane. Une précision du coordonnateur du pool d’avocats de Pape Alé Niang.

Au bout du fil de Dakaractu, Me Moussa Sarr informe que son client est à Sébikotane depuis hier.





Pape Alé Niang est inculpé pour les délits de recel et de diffusion de documents administratifs estampillés secret et de propagation de fausses nouvelles, de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale et d’appel à la subversion.