Affaire Mbour4 extension : Le collectif reçu au Palais par Demba Diouf et Talla Sylla toujours sur le qui vive...

Les démolitions de maisons et de fondations à Mbour4 extension continuent de soulever l'ire des sénégalais. Au lendemain de l'arrêt des opérations de démolition, le président dudit collectif Souleymane Diémé et neuf de ses camarades ont été reçus par Demba Diouf, le directeur de cabinet adjoint du Président Macky Sall et de Talla Sylla conseiller du Chef de l'État au Palais.



Un entretien au cours duquel le collectif de Mbour4 extension a encore mis sur la table toutes ses inquiétudes. Lesquelles aujourd'hui sont sous le coup de la menace avec le communiqué du Préfet, Moussa Diagne. "Le Préfet du département de Thiès invite toute personne détentrice dans la forêt classée de Mbour 4, d'une notification d'attribution du Receveur des Domaines, et dont la parcelle fait présentement l'objet d'une occupation, à se présenter à la Préfecture munie dudit acte", lit-on sur la note.



Qui poursuit : "Le présent communiqué s'adresse, également à toutes les personnes détentrices d'un acte de vente de parcelle située dans la forêt classée de Mbour4, aussi bien dans le périmètre du lotissement qu'à l'extérieur, et dont les constructions sont, soit en cours soit achevées".



Une telle décision du Préfet ne semble guère plaire au collectif des habitants de Mbour4 qui a en main un document contenant les noms, prénoms et numéros de téléphone des 2.500 familles concernées par la promesse du Président Macky Sall en décembre 2017 au lancement des travaux de Keur Momar Sarr 3 (Kms3). Ces derniers ont fait face à la presse pour cracher sur ledit communiqué, estimant que le préfet doit se baser sur leur document qu’ils disent valable pour avoir été fait sous le magistère du gouverneur Amadou Sy à Thiès.



En tout état de cause, des pourparlers avec tous les services administratifs en charge du foncier de Thiès et le collectif sont en train d'être menés par le maire de Ville Talla Sylla. Mais pour l'heure après avoir été reçus au Palais par Demba Diouf et Talla Sylla la tension reste stable en attendant que leur document soit validé par les autorités et que les victimes de démolition soient remboursées.