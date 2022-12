Affaire Massata Samb et Mamadou Niang : Cheikh Tidiane Youm annonce une contre-expertise judiciaire qui sera introduite par le PUR

Membre du parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Cheikh Tidiane Youm, ne pourrait commencer son intervention à l’occasion du point de presse de la conférence des leaders sans évoquer l’affaire Amy Ndiaye Gniby. Ses deux camarades du PUR, Massata SAMB et Mamadou Niang, par ailleurs députés à l’Assemblée nationale, devront faire face au juge jeudi prochain après le report de l'audience d’hier. Cheikh Tidiane Youm compatit à la douleur de ses camarades et les rassure.

D’ailleurs, nous allons demander une contre expertise judiciaire car, certains disent que la dame n’est pas enceinte », a informé le représentant du leader des Moustarchidines au sein de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi...

« Nos deux camarades sont encore en prison parce que nous n’avons pas respecté le règlement intérieur et la marche de l’Assemblée nationale. Nous leur disons que nous ne les oublierons jamais. Le combat ne fait que commencer et que le régime de Macky Sall sache que le report ne fait que nous renforcer. Nous les attendons de pied ferme.