Affaire Kilifeu et Simon : Y en a marre dénonce « une justice revancharde, manipulée par la politique »

Même si le mouvement Y En A Marre se réjouit de l'élargissement de Simon de la prison suite à la liberté provisoire qui lui est accordée, ses membres ne continuent pas moins de dénoncer la manière dont leur dossier judiciaire est traité.



"Aujourd'hui il est clair que que Kilifeu est un citoyen sénégalais, le juge d'instruction l'a entendu et il a présenté toutes les garanties pour bénéficier d'une liberté provisoire, mais aujourd'hui il reste en prison parce qu'il a ses opinions, son combat et sa voix et c'est ça le problème. Il est devenu un otage d'une justice revancharde qui est manipulée par la politique. Au delà de ça, il est important de s'interroger sur l'indépendance de la justice, eu égard à l'affaire des députés impliqués dans un trafic de passeports diplomatiques. Depuis quand ce dossier a été porté devant la justice, mais jusque-là rien n'a été fait", dénonce le coordinateur du mouvement Y En A Marre, Aliou Sané...