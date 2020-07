Affaire Grands Moulins de Dakar / Mody Guiro (Sg Cnts) salue la posture de l’État.

Le secrétaire général de la Cnts, Mody Guiro, a salué le sens de la responsabilité démontré par l’État du Sénégal dans l’affaire des Grands Moulins de Dakar. Invité dans l’émission Saytu de la Rts, le syndicaliste a salué la posture de l’État qui est de sauver les travailleurs qui ont des déboires avec l’administration de leurs entreprises.



«Nous remercions le ministère du travail qui a mis son véto pour refuser le licenciement des trois délégués de l’entreprise les Grands moulins de Dakar. Les entreprises veulent profiter de la situation délétère causée par la pandémie du coronavirus pour licencier le personnel et plus précisément les syndicalistes. C’est le cas aux Grands moulins de Dakar. C’est pourquoi nous saluons le véto de l’État contre cette volonté des responsables de l’entreprise », salue le syndicaliste



Mody Guiro ne s’est pas empêché de citer le cas des syndicalistes de l’hôtel King Fahd Palace qui étaient en brouille avec l’administration et tant d’autres différends. Il a profité de ce point pour déplorer le sort de Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics...