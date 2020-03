Affaire Dieyna-Diop Iseg / Moussa Diop dit « père », voisin de Dieyna témoigne : « Elle est mon voisin depuis plus de 10 ans… Je ne peux pas cautionner…Mœurs légères »

Moussa Diop dit « père », la soixantaine est un voisin direct et immédiat de Dieynaba Baldé au quartier sikilo ouest de Kolda en face de l’ISEG. Monsieur Diop connaît Dieyna et sa famille depuis qu’elle est toute petite. Ils habitent ensemble depuis plus de 10 ans. C’est en ce sens, que la rédaction de dakaractu de Kolda est allée recueillir le témoignage de Moussa Diop, surnommé affectueusement par les enfants « père ». La maison de Diéynaba est contigüe à celle de Moussa Diop et fait face à l’ISEG de Kolda.



Moussa de dire dans un air pensif et ébahi « je ne peux dire qu’elle est de mœurs légères. Je ne l’ai jamais vue faire des choses qui ne vont pas avec la religion, encore moins à la société. En tout cas, c’est une jeune fille que j’ai côtoyée. Je ne peux pas cautionner ce que disent les gens sur son comportement en la qualifiant d’être de mœurs légères. Elle est ma voisine depuis plus de 10 ans. Je l’ai connue très jeune. Son grand frère est ami à mon fils. Elle se débrouillait très bien à l’école. Et je lui disais pour que tu sois mon amie, il faut être la meilleure à l’école », défend-il farouchement.



Restant sur la même lancée, il précise : « Je peux l’affirmer, elle n’avait aucun problème avec les gens du quartier. Elle se comportait très bien aussi avec sa maman qu’avec les autres. Elle vivait avec sa maman, ses frères et ses sœurs ».



Revenant sur ce qui l’a marqué chez elle, il poursuit : « c’est une fille pleine de vie qui n’a pas la timidité qu’on sent chez les filles. Ses copines étaient souvent chez elle, devant leur portail pour prendre le thé et discuter. Ceci je l’ai vécu avec elle et j’en suis témoin oculaire ».



Dans la foulée, il balaie d’un revers de la main les commentaires faits sur elle. «Qui veut tuer son chien, l’accuse de rage. Souvent ceux qui émettent des jugements sur les gens ne les connaissent pas. Dieynaba a grandi devant moi. Sa grande sœur chez qui elle vit, je l’ai encadrée quand elle était au cm2. Donc ce qui veut dire que ce n’est pas aujourd’hui, qu’on est ensemble. Je ne peux pas cautionner les accusations fallacieuses portées contre elle. Quand il s’agit de parler, disons réellement la vérité, mais ne jetons pas la pierre aux gens comme ça, pour le plaisir de faire mal...»