Affaire Air Afrique / Alioune Sarr : « Nous sommes conscients que c'est douloureux et triste. La dette sera épongée en 2022 »

En réponse au député Théodore Chérif Monteil sur la lancinante question des travailleurs de l'ancienne compagnie Air Afrique, le ministre du Tourisme donne la bonne nouvelle.



" Sur les travailleurs d'Air Afrique, le président a donné des instructions au gouvernement pour éponger cette dette à hauteur de 4 milliards et soulager les familles qui souffrent énormément. Nous sommes conscients que c'est douloureux et triste", regrette le ministre qui promet que l'État est à pied-d'oeuvre et que cette situation sera réglée bientôt.