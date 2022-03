Affaire Ahmed Aïdara D-média : Babacar Diagne apporte des précisions

Après la mise en demeure au groupe de presse D-média, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) continue de déplorer les dérives de Ahmed Aïdara dans ses revues de presse.

Saisissant l'occasion lors de la Journée de partage du nouveau projet de cahier de charges applicable aux radios de proximité, le régulateur Babacar Diagne a apporté des précisions sur les griefs retenus contre Ahmed Aïdara.

« Depuis qu’il a été élu maire de la ville de Guédiawaye, nous avons remarqué qu'à travers ses revues de presse, il ne cessait de faire sa promotion et utilise un canal pour dénigrer le côté opposé ou des citoyens dans les revues des titres. Nous n'avons pas dit qu'il arrête son travail, non seulement de quitter D-Médias mais d'arrêter de faire sa promotion à travers ses revues de presse", a laissé entendre Babacar Diagne.

Le régulateur a aussi rappelé que le rôle du CNRA est de renforcer les principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre dans le traitement de l'information.