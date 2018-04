Adoption de la loi sur le parrainage : Benno Bokk Yakaar se félicite de « l’esprit consensuel du Président Moustapha Niasse »

Le SEP de BBY se félicite de l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi sur le parrainage. Ce faisant les députés ont ainsi doté notre système démocratique d’un dispositif de rationalisation des candidatures à l’élection présidentielle tout en établissant une égalité parfaite entre tous les candidats, qu’ils soient indépendants ou portés par un parti ou une coalition de partis politiques.

Dans un contexte politique marqué par l’existence de 300 partis, avec le traumatisme occasionné par des élections législatives de juillet 2017 ayant connu 47 listes, une telle initiative est salutaire et permet de prévenir le blocage probable de notre système électoral fortement menacé par la multiplicité des candidatures à toutes les élections.

Ce succès, nous le devons d’abord à l’esprit consensuel du Président Moustapha Niasse qui a tout fait pour ramener le calme et contenir les assauts répétés de l’opposition. Il faut l’en féliciter vivement, pour avoir su conduire jusqu’à terme l’examen du projet de loi. Ce succès, nous le devons également au groupe BBY à l’Assemblée nationale dont il faut magnifier la cohésion, la discipline et la combativité, lors du vote de la loi, malgré les tentatives de provocation et de blocage de toutes sortes développées par une opposition caractérisée par une mauvaise foi manifeste.

Cette opposition est restée sourde à tous les appels au dialogue lancés par le Président de la République, elle a tourné le dos à tout cadre de concertation devant permettre de construire de manière apaisée les règles du jeu électoral. Cette disposition du dialogue du Président de la République ne s’est jamais estompé. Elle s’est encore manifestée lorsque le front des organisations de la société civile a frappé à sa porte, après l’audience accordée à Alioune Tine, en sollicitant les contre-propositions de l’opposition sur les modalités d’application de la loi en vue de leur intégration dans le code électoral.

Malheureusement, cette dernière, faisant preuve d’un autisme extraordinaire, s’est engagée dans une stratégie de subversion violente, en demandant à la population de descendre dans la rue. Mais au final, le peuple n’a pas répondu à cet appel funeste. BBY salue la maturité politique certaine et la grande sagesse dont le peuple a fait montre encore une fois devant les tentatives de manipulation et d’intoxication de l’opposition.

Le SEP de BBY appelle ses militants et sympathisants ainsi que l’ensemble du peuple sénégalais à rester vigilant et à continuer de faire confiance à BBY et au Président Macky Sall, pour conduire le pays dans la voie de la lutte pour l’émergence, la voie de la satisfaction progressive des aspirations du peuple sénégalais.



Fait à Dakar, le 20 avril 2018 Le SEP/BBY