Actu des Lions : Pape Gueye et Bamba Dieng ont repris avec l’OM…Koulibaly a retrouvé les Blues de Chelsea…

Après Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr qui ont regagné leurs clubs en championship (Angleterre), les Lions commencent à retourner dans leurs clubs à la suite de leur élimination de la coupe du monde 2022.



Ce mercredi, ce sont les marseillais qui étaient à l’honneur avec Pape Gueye qui s’est affiché avec une toute nouvelle coupe de cheveux au terrain d’entraînement de l’OM. Le milieu offensif qui avait pris part au mondial a rasé sa coupe dégradée pour un style rasé à plat. Son compatriote, Bamba Dieng a aussi pris part à la séance d’entraînement de cet après-midi avec Marseille.



Du côté de l’Angleterre, le capitaine de la sélection sénégalaise, Kalidou Koulibaly, à été aperçu tout souriant avec les blues. Après une élimination en huitième de finale par l’Angleterre et certains de ses coéquipiers en club, (3-0), KK va essayer de se relancer et surtout de s’imposer durablement au sein de la défense de Chelsea.