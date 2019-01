Acte de sabotage à Sacré-Coeur 3 : Le meeting de Marie Lô annulé par un pétard, un homme évacué à l'hôpital

La fille d'Ismael Lô devait organiser un meeting ce samedi 19 janvier au terrain de Sacré Coeur 3 aux fins de réaffirmer son soutien au candidat Macky Sall. Mais la manifestation politique risque de ne pas se tenir pour ne pas dire qu'elle a tout simplement avorté. Un incident malheureux ou acte de sabotage est à l'origine de l'échec de cet événement que devait présider le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang et qui finalement n'y est pas allé.

Selon des reporters de Dakaractu qui sont présentement sur place, un projectile sous forme de pétard a été lancé en direction des militants et a atterri sur l'un d'entre eux. Ses habits ont pris feu. Il s'est affalé par terre. Au moment où ces lignes sont écrites, il est évacué vers la structure sanitaire la plus proche. Selon nos reporters, le ou les lanceurs de projectiles ne sont pas encore identifiés. Mais le frère de l'homme touché par le pétard accuse l'opposition. Affaire à suivre...