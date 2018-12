Act 2 du PSE : Macky Sall vise un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous

Les défis à relever sont énormes dans la phase 2 du Plan Sénégal Émergent lancée ce lundi à Paris. Il s’agit selon le président Macky Sall, de régler la faiblesse du système éducatif, de solutionner les dysfonctionnements du régime et de l’administration fiscale, de redresser la faible efficacité de l’État à impulser suffisamment le changement. Toutes ses réformes, dixit Macky Sall, sont confinées dans la seconde phase du Plan Sénégal Émergent. Et pour le chef de l’État sénégalais, rien n'est impossible surtout avec l’engagement de tout un chacun. Macky Sall qui dit s’appuyer sur la confiance et l’apport des partenaires techniques et financiers, vise d’ici 2023, entre autres, à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, une scolarisation universelle, la baisse de la mortalité maternelle, une couverture vaccinale à 100%, l’élimination du paludisme et l’accès à l’eau potable surtout en zone péri urbaine. Des objectifs réalisables selon Macky Sall pour atteindre le but ultime qui est de réaliser un Sénégal de tous et un Senegal pour tous...