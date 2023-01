Accidents répétitifs de la circulation : L'AFP « encourage le gouvernement à user de ses compétences régaliennes pour la sécurité des passagers »

Réuni ce jeudi 19 janvier 2023, sous la présidence du Secrétaire général, Moustapha Niasse, le Secrétariat Politique Exécutif de l’Alliance des Forces de Progrès a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au chef de l'État Macky Sall.

Par ailleurs, revenant sur la série d'accidents meurtriers notés ces derniers jours, Moustapha Niasse et ses camarades invitent l'État à user de ses moyens régaliens pour assurer la sécurité des populations dans les transports.

« Le SPE s’est tout d’abord incliné devant la mémoire des victimes des accidents tragiques de Sikilo et sur le territoire de la Commune de Sakal. Il présente ses condoléances aux familles éplorées, au Président de la République et à la Nation tout entière. Par ailleurs, le SPE encourage le Gouvernement à user de ses compétences régaliennes, pour que la sécurité des passagers des transports en commun soit garantie, en faisant strictement respecter les normes et la réglementation en vigueur. Si la concertation avec tous les acteurs concernés est souhaitable, la préservation des vies humaines est une sur priorité », a indiqué le communiqué final de la rencontre...