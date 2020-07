Accident mortel à Yoff Apecsy : Retour sur les lieux du drame, les plaintes des témoins...

Ce mercredi 22 juillet, un accident d'une rare violence s'est produit à Yoff Apecsy, non loin du centre aéré de la Bceao. Un camion dont le conducteur a perdu le contrôle, a heurté violemment un taxi qui avait à son bord quatre personnes dont deux enfants.



Selon l’un des deux témoins du drame interviewés par Dakaractu, la violence de l'accident était telle que les deux jeunes passagers qui étaient à l'arrière n'ont pas survécu. Ils sont morts sur le coup tandis que le chauffeur et le passager qui était devant s’en sont sortis avec quelques blessures.



Mais selon Djily Sarr qui a aussi vu la scène de l’innommable, le camion avait auparavant tué un homme avant d’emboutir le taxi.



Dans leur tentative de sauver les occupants du taxi, ces deux témoins ont dénoncé la propension cruelle des badauds à filmer des scènes insoutenables au lieu de porter secours aux victimes.



À en croire Ousmane qui affirme avoir sauvé le chauffeur du taxi et l'oncle paternel des enfants, il aurait pu tirer d'affaire au moins l’un des enfants s'il avait bénéficié de l’assistance des badauds.