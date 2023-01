Accident mortel à Kaffrine : Khalifa Sall exhorte les autorités à corser les mesures de sécurité sur la route

La république est en deuil ! Le Sénégal a eu ce dimanche un réveil brutal avec ce choc sur l’axe Kaffrine-Tamba occasionnant 39 morts et une centaine de blessés. Le chef de l’Etat Macky Sall s’est rendu sur les lieux du drame et rassure pour l’assistance des blessés et des familles endeuillées. La classe politique non plus n’a pas été indifférente à ce drame.

Ainsi, Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Dakar, a émis un message dans lequel il invite les autorités à corser les mesures pour éviter de telles situations fâcheuses.



« J’ai appris, avec émotion, le lourd bilan humain de l’accident survenu, cette nuit, sur la route de Kaffrine. Je compatis à la douleur des familles des 40 victimes de ce tragique événement et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. En attendant les conclusions de l’enquête, j’exhorte les autorités à renforcer davantage les mesures de sécurité routière afin de protéger la vie de nos concitoyens », a écrit le leader politique qui présente également ses sincères condoléances à toute la nation...