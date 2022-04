Accident à Tataguine: Le bilan passe de 07 à 08 morts.

08 personnes ont finalement perdu la vie et 02 autres blessées dans deux accidents de circulation survenus à quelques minutes d’intervalle en début d’après-midi sur la nationale 1 à hauteur de la localité de Tataguine, dans le département de Fatick.

Le troisième blessé a finalement rendu l'âme dans la soirée d'hier à l'hôpital régional de Fatick.

Dans un premier temps, 05 morts ont été dénombrés dans l'accident ayant impliqué une voiture 4/4 et un camion-citerne qui sont entrés en collision.

Les deux autres victimes ont été enregistrées dans un deuxième accident survenu quelques minutes plus tard après qu’une voiture 4/4 s’est renversée en dérapant de la route à hauteur de Tataguine Bambara. Le décès dans la nuit d'un autre blessé a finalement porté le bilan à 08 morts.