Abus sur l’autoroute à péage : Un collectif adopte un plan d’action et va porter plainte auprès du Procureur

Un collectif contre les Abus de l'Autoroute à Péage a été mis sur pied suite au décès tragique de Papis de Gelongal. Le Collectif qui se dit ouvert à tous les sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'aux étrangers vivant au Sénégal et empruntant ces axes autoroutiers vise comme objectif « à canaliser le mécontentement et les concerts d'indignation qui se sont manifestés pour dénoncer l'inaction de l'État et le refus de l'entreprise Eiffage d'assumer ses obligations de sécurisation de l'autoroute en dépit des demandes et appels récurrents des citoyens ».

Le collectif a indiqué à l’issue de sa première réunion tenue hier, avoir adopté un plan d'action qui sera mis en œuvre dans les prochains jours. Il est retenu entre autres le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, en relation avec la famille, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui ; mais aussi l'interpellation directe, par voie de courrier, du Président de la République pour lui demander de publier le contrat de concession liant l'entreprise Eiffage à l'État du Sénégal, comme exigence de redevabilité, et l'inviter à agir, enfin, afin de faire cesser l'hécatombe sur l'autoroute. Selon le collectif, d'autres actions seront menées pour exiger plus de respect et de considération de la part de Eiffage dans l'exploitation de l'autoroute à péage qui, il faut le rappeler, est financé à plus de 85% sur les ressources publiques à travers les impôts des sénégalais et des prêts consentis et qui seront ultérieurement remboursés par nos enfants.