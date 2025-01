Ablaye Ndiaye, chargé de com de Farba hausse le ton après sa convoqué à la DSC : « Je dirai ce qu’un homme n’a jamais dit au… »

Ablaye Ndiaye, chargé de communication du député-maire d’Agnam, Farba Ngom, a été convoqué par la Division Spéciale de Cybersécurité (DSC) suite à des déclarations jugées incitatives à la discrimination ethnique. Lors d’un sit-in de soutien à Farba Ngom, Ablaye Ndiaye avait rappelé des propos de Ousmane Sonko, affirmant que ce dernier avait déclaré que “Macky n'aimait pas la Casamance…" en ce sens et dans la même position, Ablaye Ndiaye hausse le ton devant la foule en répétant : “moi je dis que Sonko n'aime pas le Fouta…”



Face à sa convocation, Ablaye Ndiaye a réagi avec fermeté, se déclarant prêt à répondre aux accusations. "Ils m’ont convoqué, je vais répondre et qu’ils me mettent directement face au procureur. Je lui dirai ce qu’un homme n’a jamais osé lui dire", a-t-il lancé, montrant ainsi sa détermination à défendre ses propos devant la justice.