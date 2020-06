Abdoulaye Diagne (Meer) : « Par rapport au report de la réouverture des classes, les attaques contre le Président Sall ne se justifient pas »

Dans la décision du Président de la République de reporter la réouverture des classes, Abdoulaye Diagne n‘y voit qu’une chose : « sauvegarder la santé des populations Sénégalaises. » Par conséquent, le coordonnateur du Meer (Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains) dit ne pas comprendre les attaques essuyées par le Chef de l'État. « Depuis quelques jours, il est constaté avec une certaine fréquence, des sorties intempestives jugeant négativement les orientations et choix du Chef de l'État et de son Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Par ma voix, le Meer signale complètement adhérer à la décision du Président de repousser la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Le souci a été de préserver la santé des Sénégalais plutôt que de chercher vaille que vaille à sauver une année scolaire. »

Le jeune leader politique qui a câblé Dakaractu, de préciser qu'il fallait surtout éviter de « faire de l'école un vecteur de transmission du virus. »

Abdoulaye Diagne de dénoncer ce manque de sérénité qui caractérise, selon lui, une certaine classe politique qui semble volontairement refuser de reconnaître que l'Etat a pris de fortes mesures destinées à stopper la progression du virus. « Le Président de la République a lancé un appel fort aux Sénégalais pour une implication de chaque citoyen, afin qu'ensemble, nous puissions dans nos convictions patriotiques, puiser les ressources nécessaires pour faire face à ce désastre qui frappe l'humanité. Beaucoup d'efforts ont jusque-là été faits et au moment où nous abordons une phase qui peut s'avérer décisive, l'heure n'est point au relâchement, encore moins à la déconcentration. » Il poursuit : « Nous dénonçons le comportement léger de certains opposants qui, avec un discours venimeux, essayent de tirer les ficelles de la crise pour solder des comptes politiques et essayer de gagner la sympathie des Sénégalais. C'est peine perdue! » conclura-t-il son réquisitoire...