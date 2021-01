Abdoulaye Baldé sur l’éclairage de la voie des 54 m : « Les contrats sont signés et … Les travaux puissent démarrer en février. C’est un projet pour un coût de 26 milliards »

Le maire de la ville de Ziguinchor est enfin sorti de son silence pour éclairer la lanterne des habitants de Kandialang et de Néma 2 qui étaient sortis il y a quelques jours pour réclamer l’éclairage de la voie des 54 m qui traverse leur quartier, un tronçon de débauche, d’accident et d’agression. Une situation qui a poussé ces populations à battre le macadam.







En réponse àleurs doléances, Abdoulaye Baldé s'est exprimé en ces termes : « Nous avons prévu de faire des lampadaires solaires. Mais il s’est trouvé qu’il y a le projet de la CEDEAO. Le tronçon qui va de Mpack à Oulampane est déjà attribué à une entreprise. Les contrats sont signés et l’ordre de service doit être donné pour que les travaux puissent démarrer le mois de février. C’est un projet pour un coût de 26 milliards. Et dans la partie urbaine de Ziguinchor, il est prévu des espaces verts qui seront construits, de l’aménagement paysager. Donc c’est de l’embellissement global et cette voie sera l’une des routes les plus importantes du Sénégal. Dans ce projet, il est prévu un éclairage public sur huit kilomètres. C’est-à-dire quatre kilomètres de part et d'autre, les deux côtés avec un éclairage ultra moderne. »



Néanmoins, le député-maire de Ziguinchor rassure que la mairie avait un projet sur cet axe. Mais la CEDEAO est au-dessus de son institution. « Il était superflu que nous y installions des lampes que nous allons démonter quelque temps après. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de ne pas mettre des lampes. Mais avant le début des travaux, nous allons refaire le vieux circuit existant pour éclairer la zone provisoirement. Et ça sera dans quelques jours », jure le maire de Ziguinchor qui invite la population à être patiente car les autorités sont bien au courant de leur désappointement...