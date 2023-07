Abbas Fall : "Ce parrainage est anticonstitutionnel et antidémocratique"

Abbas Fall de Pastef a soulevé ce qu'il appelle des griefs sur le projet de loi modifiant l'article 29 du Code électoral.

"Le parrainage est anticonstitutionnel et anti démocratique. Les citoyens qui ne sont pas dans un parti politique doivent être considérés. Ce parrainage doit disparaitre de la constitution. Si on vote cela, on n'aura pas plus de six candidats.



Pourquoi la réduction du délai pour la recherche de parrain", conclura le premier adjoint au maire de la ville de Dakar.