AXE LOUGA-DAHRA-TOUBA : La Douane saisit un important lot de faux médicaments d'une valeur de 100 millions F CFA.

Valeur totale des faux médicaments sur le marché intérieur : 97 759 382 francs CFA ; Valeur des moyens de transports : 7 millions 500 mille francs CFA.

Le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPRRF) a saisi, ce lundideux véhicules remplis de faux médicaments.L’opération a eu lieu dans le triangle Louga-Dahra-Touba. Lesdits véhicules, l’un de marque Peugeot 504 Pick Up et l’autre de type Mitsubishi en provenance de la Mauritanie avaient à bord d’importantes quantités de faux médicaments et roulaient à vive allure au moment de leur interception.L’embuscade tendue par les éléments de la Brigade polyvalente n°2 du GPRRF, le dispositif de herses et la détermination de l’escouade ont eu raison des deux véhicules.Au total, des dizaines de milliers de boites de médicaments de plusieurs natures ont été découvertes dans les véhicules et saisies. L’inventaire et l’estimation réalisés en présence de deux représentants de l’Ordre national des pharmaciens du Sénégal ont donné le résultat suivant :Le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPRRF) est une Unité douanière qui a une compétence nationale. Il vient en appoint et en complémentarité avec les autres unités de surveillance disséminées à travers tout le territoire.Avec cette action, les Douanes sénégalaises marquent leur engagement à accompagner les pouvoirs publics dans leur volonté affirmée de combattre farouchement le crime organisé sous toutes ses formes, le trafic de faux médicaments en particulier.L’administration de Douanes réaffirme sa détermination à mener avec professionnalisme et abnégation les missions qui lui sont assignées et à ne reculer devant aucune menace, intimidation ou chantage. Elle en appelle à la collaboration des populations de toutes les régions et de toutes les contrées du pays.