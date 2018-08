AUDIENCE AU PALAIS : Le président Macky offre 40 millions aux apéristes des Parcelles Assainies

Le président de la République poursuit ses audiences. Pas plus tard qu’hier, le chef de l’Etat à la quête d’un second mandat, en février 2019, a reçu jusqu’à une heure avancée de la nuit les militants de son parti, l’Alliance pour la République habitant les Parcelles Assainies.

Ces derniers étaient conduits par les deux grands responsables aux Parcelles assainies, en l’occurrence le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye et le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba.

A l’occasion, le président a salué leur exceptionnelle unité avec un geste rare en politique : Mbaye Ndiaye s’est mis en retrait pour mettre en avant Amadou Ba. Une centaine de personnes ont pris part à la rencontre et on a dénombré seize orateurs.

Bref, les échanges se sont bien déroulés. Et cerise sur le gâteau, satisfait de la rencontre, Macky Sall a offert 40 millions de francs à ses visiteurs du soir. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le président Sall a nommé, le communicateur traditionnel des Parcelles Assainies, Pape Malick Guèye comme chargé de mission.

L’As