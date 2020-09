APR-MBACKÉ / Le monde rural compte s'émanciper du leadership communal

L’APR dans le monde rural de Mbacké ne souhaite plus cheminer sous le leadership de la commune. La décision a été prise au terme d'une rencontre lors de laquelle une liste de doléances a été dépliée.

Pour El Hadj, c'est faute d'avoir un leader proche du monde rural que les communes de Touba Fall, Ndioumane etc.… ne disposent ni de collège, ni de centre de santé ou de routes praticables. Ndongo Ndiaye, conseiller du Président en matière sportive et originaire de Sadio a d'ailleurs été désigné pour faire office de tampon entre le parti et leurs localités respectives. Affaire à suivre...