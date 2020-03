APPUI SANITAIRE : Le don du milliardaire Chinois Jack Ma réceptionné à Dakar

Le milliardaire Chinois Jack Ma, président et fondateur de Ali Baba a appuyé 54 pays africains de dons de matériels sanitaires. Le lot du Sénégal a été réceptionné ce samedi à l'aéroport dans un avion cargo de Ethiopian Airlines. Une centaine de milliers de masques, des milliers de kits de test réactifs et de combinaisons de protection à usage médical et d’écrans faciaux ont été offerts par Jack Ma pour appuyer le personnel médical dans la lutte contre le coronavirus.

Le lot a été réceptionné par les autorités sénégalais du ministère du tourisme et des transports aériens.