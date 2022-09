ANTOINE DIOME À TOUBA : « L’État est conscient que les prochains magal auront lieu dans un contexte d’hivernage »

Venu comme à l’accoutumée prendre part à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, le ministre de l’intérieur est revenu sur les efforts consentis par l’État du Sénégal non sans reconnaître que tout n’a pas été rose pour les populations qui ont souffert des affres des inondations.



« Le Président de la République nous a envoyé, dès le début, jouer notre partition pour la réussite de l’événement aux côtés du comité d’organisation. Beaucoup de choses ont été faites. Le Chef de l’État a effectué, je le rappelle, énormément de choses dans la cité et a fini de démarrer d’autres projets. Cette année, le magal s’est déroulé en plein hivernage et les prochains magal risquent d’avoir lieu dans un contexte identique. Les pluies ont été abondantes et ont causé énormément de dégâts chez les populations. L’État, conscient de cela, a mis en place un autre bassin à Keur Kabb de 60 hectares qui viendra en appoint aux bassins déjà existants à Keur Niang et à Darou Rahmane. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées et nous présentons nos condoléances aux familles éplorées... »



Antoine Félix Diome ne manquera pas de rappeler que l’État avait très vite déclenché le plan Orsec pour venir en aide aux populations impactées. Il était accompagné de plusieurs ministres dont Ndèye Saly Diop Dieng, Pape Amadou Ndiaye, Dame Diop, Yancoba Diattara, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma etc…