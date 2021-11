ANACIM : Le DG Sidy Guèye désigné président du Groupe de pilotage de l’espace aérien au Sud de l’Atlantique (Groupe SAT)

"Le leadership et l’engagement du Sénégal dans le domaine de l’aviation civile viennent à nouveau d’être reconnus à travers la nomination de Sidy Guèye, le directeur général de l’ANACIM comme Président du Groupe de pilotage SAT mis en place sous les auspices des bureaux régionaux de l’OACI", renseigne un communiqué dont Dakaractu détient une copie.



En effet, le choix porté sur le Dg de l’ANACIM est fait dans un contexte de relance du transport aérien international impacté par la pandémie de Covid-19. "Le Groupe SAT (South Atlantic/Partie Sud de l’Atlantique) a été mis en place à Lomé, au Togo, en 1988 par le Bureau Ouest Africain de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI).



L’objectif visé est l'amélioration continue des services de la navigation aérienne au-dessus de l'Atlantique Sud (SAT) en tenant compte de l’évolution du trafic et de la technologie", lit-on dans le document qui indique que " le Dg de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), entend mettre son expérience au service de la communauté aéronautique concernée".



Sidy Guèye a successivement travaillé pour le fournisseur de services de la navigation aérienne (ASECNA), l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et présentement pour l’Autorité de l’aviation civile du Sénégal (ANACIM).



"Il présente un profil le mettant en position de concilier les exigences des États, des fournisseurs de services et des compagnies aériennes. Le Groupe SAT a pour mission de développer des stratégies d’amélioration des performances de la navigation aérienne dans l’Atlantique Sud en particulier au niveau du corridor EUR-SAM (Europe-Amérique du Sud) qui est emprunté par les vols reliant l’Europe à l’Amérique du Sud. Depuis sa création, ce cadre de réflexion et de coordination est à la base de nombreuses avancées en matière de fourniture de services de navigation aérienne", explique le communiqué.



Le groupe est composé des pays suivants : Portugal, Espagne, Maroc, Cap-Vert, Trinidad et Tobago, France, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Angola, Namibie, Afrique du Sud, Brésil, Uruguay et Argentine. "Le groupe permet plus précisément, un déploiement coordonné de moyens de communication et de surveillance, l’optimisation des structures des routes aériennes, améliorant ainsi la sécurité, l’efficacité et la capacité du système de gestion du trafic aérien au-dessus de l’Atlantique Sud", conclut le document.