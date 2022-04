AIBD: difficultés dans l’approvisionnement en kérosène, des mesures transitoires prises

L’Aéroport International Blaise Diagne connaît des difficultés dans l’approvisionnement en kérosène. En effet, à travers une lettre en date du 15 avril 2022, le Directeur Général d’AIBD SA a été informé par le Directeur Général de S.M.C.A.D.Y, société en charge de l’approvisionnement du kérosène des difficultés dans l’avitaillement dudit carburant. Cette situation est consécutive à une conjoncture internationale défavorable qui, conjuguée avec les tensions inédites sur les prix de certaines matières premières, ont fortement perturbé le système d’approvisionnement en kérosène de ladite société, informe une note qui nous est parvenue.

Selon le document, les autorités sénégalaises ont pris toutes les mesures utiles et nécessaires et ont déployé des solutions d’urgence pour faire face à cette situation nouvelle. L’AIBD.sa qui est un acteur principal de la plateforme aéroportuaire nationale au service de l’intérêt général, s’est résolument engagé dans la recherche de solutions afin d'assurer la continuité des activités aéroportuaires au niveau du Sénégal. C’est ainsi qu’ à partir du samedi 17 avril 2022, tous les opérateurs aériens opérant à l’Aéroport International Blaise Diagne sont requis de prendre les dispositions nécessaires pour transporter la quantité de carburant nécessaire pour assurer l’autonomie en carburant des vols retour.

Des dérogations exceptionnelles pourront toutefois être accordées, sur demande, par l’Agence nationale de l’Aviation civile et de le Météorologie (ANACIM) pour répondre à des contraintes opérationnelles de certains transporteurs aériens informe le document de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) qui ajoute rester ouvert à l’exploitation durant cette période.