AIBD: Sortie de piste d'un avion de la compagnie TRANSAIR, 19 blessés dont 4 graves

Un drame a été évité de justesse à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar.

L’aéronef de type B737/300, affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie TRANSAIR s’est immobilisé en dehors SEUIL 19 de la piste.L'appareil a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage, ce jeudi 9 Mai 2024 vers 1h du matin.



Selon la cellule de communication de l'AIBD, "78 passagers étaient à bord et 11 blessés ont été enregistrés dont 04 graves. 6 autres blessés légers ont été admis en observation au niveau des services médicaux de l’aéroport. Ce qui a conduit à la fermeture de l'Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD). La réouverture est prévue dans les prochaines heures.



En effet, le plan d’urgence a été déclenché par les autorités aéroportuaires dès que l’information leur a été communiquée. Ainsi, tous les services d’urgence de l’aéroport ont été mobilisés pour l’évacuation des passagers et leur prise en charge tel que prévu.



Les circonstances exactes de l'incident sont inconnues , mais une enquête est déjà en cours pour établir les causes de la sortie de piste, nous dit-on.



Des spécialistes de l'aviation, ainsi que des représentants de la compagnie aérienne concernée, sont sur place pour examiner de près les données de vol et interroger les membres d'équipage.