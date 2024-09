AIBD- Pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté : Retour des 350 pèlerins de la paix du Sénégal

Après leur voyage aux lieux saints de la chrétienté, les 350 pèlerins de la paix sont finalement rentrés au Sénégal. L’Airbus A330-343 de la compagnie Iberojet qui a transporté ces derniers a atterri ce dimanche 15 septembre 2024 à 23h38 sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne. Ils ont été accueillis par le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens Malick Ndiaye accompagné du Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, du Colonel François Sambou, Secrétaire général de la HAAS, du Directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Une cérémonie officielle a été organisée à cet effet à l'aérogare des pèlerins où l'hymne national a été chanté, suivi d'autres chants et des prières pour rendre grâce à Dieu.