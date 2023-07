AIBD : Le hangar de maintenance des avions inauguré en septembre prochain

L’aéroport international Blaise Diagne de Diass se modernise. La charpente métallique qui doit porter le hangar pour la maintenance des avions est presque sortie de terre. Une demande pressante des professionnels de l’aéronautique qui se réalise.



L’infrastructure sera enfin livrée en septembre prochain car ouvriers et cadres s’y affèrent pour le respect des délais. A deux mois de cette échéance je suis venu à Casablanca visiter l'une des trois parties prenantes pour la conception et la réalisation du centre de maintenance aéronautique (MRO) de l'AIBD. Il s'agit de l'usine d'Inter Tridim qui est chargée de la réalisation du hangar, des ateliers et des bureaux administratifs", a déclaré Abdoulaye Dieye, directeur général de l’AIBD.



Toutefois après une séance de travail avec le Directeur de Intertridim et ses collaborateurs, Abdoulaye Dieye a insisté sur l'accélération des travaux en usine afin que le hangar puisse être installé rapidement sur le site de l'aéroport de Diass où le terrassement a démarré depuis longtemps.



Le MRO positionne davantage le Sénégal dans l'aviation civile africaine parce qu'il assure la maintenance des avions de la compagnie nationale Air Sénégal, mais aussi des autres compagnies. Il donnera des services à la pointe de la technologie.



Ce centre de maintenance d'une superficie supérieure à 10 000 m² est capable d'accueillir tous les types d'aéronefs. Selon le type de configuration retenue durant les opérations de maintenance, 4 avions tels que ceux de la famille des A320 ou des B737 peuvent être stationnés en même dans le hangar ou un gros porteur (genre A330 ou B777) et 2 autres moyens courriers tels que les A320.