AIBD / Accident du vol HC301 de Air Sénégal : Les autorités maliennes satisfaites de la prise en charge de leurs concitoyens

Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, les autorités maliennes expriment toute leur satisfaction aux autorités sénégalaises suite à l’incident survenu à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar impliquant leurs ressortissants.



« Les autorités sénégalaises ont assuré que l'accident n'a pas occasionné de perte en vie humaine et que les passagers blessés, pris en charge par les services compétents, ont quitté l'hôpital », lit- on dans le communiqué du ministre malien des transports, Madame Dembele Sissokho.

« Elle se félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal pour l'organisation des secours et la prise en charge des passagers », ajoute-t-elle.



Pour rappel, dans la nuit de mercredi à jeudi, un Boeing 737-300 de Transair affrété par Air Sénégal a fait une sortie de piste alors qu’il décollait à l’aéroport de Diass. L’appareil avait à son bord plus de 85 personnes dont 78 passagers, la majorité de nationalité malienne.