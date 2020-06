AGRICULTURE ET EAU : trois conventions de subvention de 3,3 Milliards de Fcfa signées avec l’AFD

Dans le secteur de l’eau, lit-on sur la note toujours, la convention signée aujourd’hui, d’un montant de 853 M FCFA (1,3 M€), vise à soutenir les mesures d’accompagnement social pour les personnes affectées par le projet de dépollution de la Baie de Hann : financement de moyens et de matériels pour soutenir les activités économiques et accompagner les relogements, accompagnement des personnes les plus vulnérables avec l’appui d’organisations non gouvernementales locales compétentes sur la durée de réalisation du projet, soutien aux projets de développement local et recrutement d’une expertise au sein de l’ONAS pour coordonner le plan d’actions et de soutien aux personnes affectées par le projet et assurer l’interface avec les autorités locales.

Ce nouveau financement conclut-elle, porte la contribution de l’AFD au financement du projet de dépollution de la baie de Hann à environ 23 Md FCFA (35 M€). Ce projet est cofinancé par l’Etat du Sénégal, l’Agence française de développement, la coopération néerlandaise (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO) et l’Union européenne.